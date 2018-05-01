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Beşiktaş Şenol Güneş için kararını verdi

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş’in sezon sonu görevini bırakabileceği iddiaları nedeniyle harekete geçen yönetim, flaş bir karar aldı. Başkan Fikret Orman, Güneş'le görüşüp geleceğin planlamasını yapmak istiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 15:55
Beşiktaş Şenol Güneş için kararını verdi

Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından katıldığı bir dakikadan daha kısa süren basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunmazken, soru da almayan Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminde kafaların karışmasına sebep oldu.

Beşiktaş’ın kalan üç maçı da kazanarak sonuna kadar şampiyonluk şansını zorlamasını isteyen siyah-beyazlılar morali bir hayli bozuk olan Güneş’le gelecek sezonun planlamasını yapacak. Süper Lig’de üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıdığı siyah-beyazlı takımla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarihi başarılara imza atan Şenol Güneş’in mutlaka görevde kalması gerektiğini düşünen Başkan Fikret Orman, kurulu düzenin bozulmasını istemiyor.

Kadroda gençleştirme hamlesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bu nedenle de Güneş’in takımın başında kalmasını arzuluyor. Başkan Fikret Orman’ın hafta arası deneyimli hocayla kritik bir görüşme yapması bekleniyor.

Orman’ın şampiyonluğun kaçması halinde de Şenol Güneş’le devam etmek istediği ve gelecek için yapılan planları bu aşamada değiştirmeyeceği aktarıldı. (Milliyet)

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:55
  1. Şenol Güneş

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