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Beşiktaş Quaresma'nın alternatifini buldu! Celtic'de forma giyen James Forrest

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Celtic'in 26 yaşındaki yıldız futbolcusu James Forres'ı gündemine aldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 02:47
Beşiktaş Quaresma'nın alternatifini buldu! Celtic'de forma giyen James Forrest

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Yeni sezon öncesi transferleri bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi.

QUARESMA'NIN ALTERNATİFİ JAMES FORREST!

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından Ricardo Quaresma'nın da Çin'e satılmasına kesin gözüyle bakılırken bir yandan da alternatiflerini arayan Beşiktaş sürpriz bir isme kanca attı.

Beşiktaş scout ekibinin İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic'de top koşturan sağ ve sol kanatta oynayabilen James Forrest'ı önerdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş kurmaylarının son olarak 18 Temmuz'da oynanan Celtic Alashkert Şampiyonlar Ligi 1.ön eleme karşılaşmasını takip ettiği ve Forrest'ın 1 gol kaydettiği karşılaşmadan tam not aldığı öğrenildi. Beşiktaş scout ekibinin Forrest'ın genel bilgilerini Şenol Güneş'e ilettiği teknin patronun onaylaması durumunda Fikret Orman'ın İskoçya'ya çıkarma yapacağı iddia edildi.

SEZONA GOLLERLE BAŞLADI!

Şampiyonlar Ligi 1.ön eleme Alashkert karşılaşmalarında 2 gol kaydederek sezona başladı. Öte yandan Forrest geçtiğimiz sezon tüm kulvarlar dahil olmak üzere 17 gol kaydetti.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 02:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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