Beşiktaş listesine almıştı! Pastore açıkladı

Dün takımının Monaco'yu kendi sahasında 7-1 yenerek kulübüyle 5. şampiyonluğunu yaşayan Pastore'ye maç sonunda yöneltilen sorulardan biri de transferiyle ilgiliydi.

Pastore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu şampiyonluk bana kulüpte kalma isteği verir mi? Açıkçası her kazandığımızda ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Paris'e geldiğimden bu yana kulüp çok değişti. Şu anda kulübümle 1 yıllık kontratım var ama yönetimle henüz konuşmadım. Konuyu görüşmek için doğru zamanı bekliyoruz. Ancak geleceğimle ilgili henüz net bir karar vermedim."

Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldız golcüyü isteyen diğer kulüpler arasında Valencia ve Inter'in de adı geçiyor.