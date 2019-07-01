Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri
- Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, bir dizi testten geçirildi01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri sürüyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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