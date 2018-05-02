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Beşiktaş eğer maça çıkmazsa cezası belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak. Beşiktaş maça çıkmazsa hükmen mağlup sayılacak ve kupadan ihraç edilecek.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32
Beşiktaş eğer maça çıkmazsa cezası belli oldu!

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.
Beşiktaş, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE SADAHA YERİNİ ALACAK

Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

FİNAL DİYARBAKIR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.
Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32
  1. Diyarbakır
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Türkiye Kupası

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