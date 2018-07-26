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Beşiktaş dev transferi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco ve kulübü ile her konuda anlaştı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak 1.92 boyundaki oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
Beşiktaş dev transferi bitirdi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar aradığı stoperi Meksika'da buldu. Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki Enzo Roco ile her konuda anlaşma sağlandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş anlaşmaya vardığı Şili'li stoper ile 3+1 yıllığına anlaştı. Futbolcunun bonservisi için ise 1.3 milyon Euro ödenecek.

Siyah beyazlıların yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor.

Şili Milli Takımı forması da giyen Enzo Roco geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Fanatik 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
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