Beşiktaş Chadli transferini bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Nacer Chadli. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen Belçikalı futbolcu için temaslarını sıklaştırırken teknik direktör Şenol Güneş'ten de bu transfere onay geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Güneş yönetimle yaptığı görüşmede 28 yaşındaki futbolcunun çok yönlü bir isim olduğunu belirterek kesinlikle alınmasını istedi. Güneş, "Chadli çok yetenekli, çok yönlü bir oyuncu. Kanatta, forvette ve en büyük eksiğimiz olan 10 numarada da oynayabilir. Alınmasını kesinlikle isterim" ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin bu transferi en geç haftaya bitirmek istediği öğrenilirken ilk hedef takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chadli'yi bonservisiyle kadroya katmak. Bu konuyla ilgili olarak West Bromwich yönetimiyle temaslar sürürken, İngiliz ekibinin yüksek bir ücret talep etmesi halinde ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masaya konulacak.

KAGAWA DA GÜNDEMDE

Siyah-Beyazlılar'ın transfer harekatı bunla sınırlı değil. Kurmaylar, Dortmund'da ter döken Japon 10 numara Shinji Kagawa için de çalışmalarını sürdürüyor. Alman kulübüyle görüşmeler kiralama üzerine yoğunlaşırken Kagawa'nın da yıllık ücret konusundaki talepleri uygun seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Yöneticilerin ilk hedefi Chadli olsa da uygun şartların oluşması halinde Kagawa'nın da Beşiktaş formasını giyebileceği ifade edildi.