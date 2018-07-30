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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama: Vida, Pepe...

Fikret Orman, katıldığı televizyon programında transferllerle ilgili önemli açıklamalar yaptı...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:54
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama: Vida, Pepe...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'te önemli açıklamalar yaptı.
CNN Türk'e telefonla bağlanan Orman, öncelikli transfer mevkisini ofansif orta saha olarak belirlediklerini söyledi. Siyah-beyazlıların başkanı, Domagoj Vida için belirledikleri bir rakamın olmadığını vurgulayarak resmi bir teklifin henüz gelmediğini ifade etti.

Orman şu açıklamaları yaptı:

"Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli. Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."

Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığınız zaman her mevkide hemen hemen ağırlıklı oyuncularımız var. Baktığımız mevkiler daha çok ofansif orta saha. Ona daha yoğunlaşmış vaziyetteyiz.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:54
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