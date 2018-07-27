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Beşiktaş, B36 Torshavn deplasmanında avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda B36 Torshavn'ı 2-0'lık skorla devirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 02:25
Beşiktaş, B36 Torshavn deplasmanında avantajı kaptı!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk oldu. Gundadalur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta B36 Torshavn ile yapacağı rövanş mücadelesi 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Öte yandan Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi durumunda galibiyle karşılaşacağı LASK Linz - Lilleström eşleşmesinde ilk maçı LASK Linz 4-0 kazandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 02:25
  1. Beşiktaş
  2. B36 Torshavn
  3. Faroe Adaları
  4. Jeremain Lens
  5. Gökhan Gönül
  6. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
  7. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu

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