Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'a konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.26 Temmuz 2018 Perşembe 20:22
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'la karşılaşacak.
B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ
İLK 11'LER!
B TORSHAVN: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz
TEKNİK DİREKTÖR: Jakup a Borg
BEŞİKTAŞ:Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
STAT: Gundadalur
HAKEM: Yevhen Aranovskiy
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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