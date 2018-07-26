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Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'a konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 20:22
Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'la karşılaşacak.

B36 TORSHAVN - BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER!

B TORSHAVN: Roi Mork Hentze, Andrias Hognason, Odmar Fareo, Alex Mellemgaard, Bjarni Petersen, Erlendur Magnusson, Robert Brockie, Magnus Holm Jacobsen, Meinhard Olsen, Kaimar Saag, Lukasz Cieslewicz
TEKNİK DİREKTÖR: Jakup a Borg 

BEŞİKTAŞ:Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Ryan Babel, Cyle Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş 

STAT: Gundadalur
HAKEM: Yevhen Aranovskiy
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 20:22
  1. Beşiktaş
  2. UEFA

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