0553 313 94 23

Bernard Mensah sezonu açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:19
Bernard Mensah sezonu açtı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, tek başına çalışmalara başladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile 3 yıllık anlaşan Bernard Mensah sezonu erken açtı. Ganalı Bernard Mensah, yeni sezon öncesi Kayseri’ye gelerek Kadir Has Tesislerinde tek başına çalışmalara başladı.


Mensah “Kayserispor’da olmaktan mutluyum. Yeni sezona hazır girmek için çok çalışmalıyım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Astana Finans Günleri
    1. Astana Finans Günleri
    2. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    3. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    4. İstanbul merkezli FETÖ..
    5. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    6. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    7. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    8. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    9. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    10. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    11. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    12. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    13. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    14. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    15. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    16. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    17. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    18. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    19. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    20. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    21. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    22. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    23. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    24. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    25. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    26. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    27. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    28. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    29. Adana'daki orman yangını
    30. Haziranda en fazla limonun fiyatı..
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı