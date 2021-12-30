Benzine zam mı geldi? Motorin zammı ne kadar? 31 Aralık benzin, mazot zammı son dakika!
Son dakika haberi: Benzine zam mı geldi? Mazot zamlandı mı? Dolar kurunun tepe taklak olmasından sonra akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleyen sürücüler indirim beklerken benzine, mazota zam mı geldi? sorusunu sormaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatına zam yapıldı. Peki benzine ne kadar zam geldi? Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam gedi? İşte son akaryakıt zammı haberi.
Doların düşmesiyle herkes indirim beklerken, akaryakıt fiyatlarına zam geldiği açıklandı. İnternet haberde yer alan habere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından Benzin, Motorin'e gelen zammı duyurdu.
Benzin, motorine ne kadar zam geldi?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası twitter hesabından yaptığı resmi açıklamada Benzine bu gece, Motorine de yarın geceden itibaren fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Benzinde 68 kuruş motorinde 1 TL'lik zamların Pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarına dolar kurunun düşmeden önce açıkladığı zammın durdurulduğunu açıkamıştı. Durdurulmasaydı benzinin litresine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, LPG'ye ise 57 kuruş zam yapılacaktı.