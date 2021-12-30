Benzine zam mı geldi? Motorin zammı ne kadar? 31 Aralık benzin, mazot zammı son dakika!

Son dakika haberi: Benzine zam mı geldi? Mazot zamlandı mı? Dolar kurunun tepe taklak olmasından sonra akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleyen sürücüler indirim beklerken benzine, mazota zam mı geldi? sorusunu sormaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, benzin litre fiyatı ile motorin litre fiyatına zam yapıldı. Peki benzine ne kadar zam geldi? Motorin ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam gedi? İşte son akaryakıt zammı haberi.