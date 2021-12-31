Benzine ne kadar zam geldi? Benzine zam mı geldi? Benzin zammı ne kadar?

Benzin pompa fiyatı ne kadar oldu? Son dakika haberi: EPGİS'den yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 68 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Benzin zammı ne kadar?

Artış pompa satış fiyatına yansıyacak. Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzin, motorin, LPG zammı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar geldi. Son 3 ayda benzin fiyatları yüzde 49; motorin yüzde 58 ve LPG yüzde 80 arttı. Bu artışın önemli kısmı TL’nin Dolar ve Euro kuru karşısında hızla değer kaybettiği kasım ayının ikinci yarısından aralık ayı ortasına kadar olan son 1 aylık dönemde oldu. 16 Kasım-18 Aralık 2021 tarihleri arasında benzin fiyatına yüzde 43, motorine yüzde 40 ve LPG’ye yüzde 32 zam geldi.