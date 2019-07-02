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Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı

- İspanyol teknik direktör Benitez, Çin kulübü Dalian Yifang'ı çalıştıracak

02 Temmuz 2019 Salı 12:17
Benitez, Dalian Yifang ile anlaştı


ANKARA (AA) - Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'da teknik direktörlüğe Rafael Benitez getirildi.

Benitez, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından yeni bir meydan okuma. Dalian Yifang ile bu yeni projeye başladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Çin Süper Ligi 2018 sezonunu 11. sırada bitiren Dalian Yifang'ın kadrosunda Slovak Marek Hamsik ve Belçikalı Yannick Carrasco da bulunuyor.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 59 yaşındaki Benitez, son 3 sezondur Newcastle United'da görev yapıyordu.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:17
  1. Çin Süper Ligi
  2. Dalian Yifang
  3. Futbol
  4. Rafael Benitez

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