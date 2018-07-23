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"Benfica maçına kadar en iyi şekilde hazırlanacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Benfica ile ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:00
"Benfica maçına kadar en iyi şekilde hazırlanacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşacaklarını ifade eden Cocu, FB TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanı:"Şampiyonlar Ligi olmasa da Avrupa Ligi'nde oynama alışkanlığı olan bir rakiple oynayacağız. Aslında muhtemel rakiplerimize bakacak olursak en zor takımlardan birini çektik. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İstanbul'a döndüğümüzde taraftarlarımızla beraber turu geçmemizi sağlayacak avantajlı skoru alıp buraya dönmek olacak." 

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ" 

İlk maça kadar hazır olmaları gerektiğini ifade eden Phillip Cocu, "Hala sezon öncesi dönemdeyiz ve hazırlıklarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazır olmaya gayret gösteriyoruz. Artık o maçların tarihleri de yaklaşmaya başladı. 7 ya da 8 Ağustos'ta ilk maçımızı oynayacağız. Bu maça kadar takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Onlar da ilk maçta kendi sahalarında iyi bir skor almak ve stadımıza gelmeden avantajı ellerine geçirmek isteyeceklerdir. Onların da farkında olduklarını biliyorum ki buradan istedikleri sonucu olmak kesinlikle kolay olmayacak. Rakibe saygı duymak mecburiyetindeyiz ama kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz ve iyi maçlar çıkarabileceğimizi biliyoruz. Bu inançla oraya gideceğiz. İkinci maçı da bu inançla oynayacağız. Turu geçebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:00
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