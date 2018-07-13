Bebeklerde kilo oranı nasıl olmalıdır?

Büyümenin izlenmesinde bebeğin baş çevresi, kol çevresi, kalipper denilen alet ile deri kıvrım kalınlığı ve benzeri ölçümler kullanılabilir. En çok kullanılan yöntem ise bebeklerde boy kilo oranıdır.

İlk ölçüm bebeğin doğum ağırlığıdır. Daha sonrasında bebeğin ağırlığı 0-1 yaş için ayda 1, 1-2 yaş için 2 ayda 1 ve 3-5 yaş için 3 ayda 1 ölçülmeli ve kaydedilmelidir.

Boy ise 2 yaş altı çocuklarda infantometre denilen aletler ile yatarak ölçülür. Daha büyük çocuklarda ayakta boy ölçümü yapılır ve kaydedilir.

Bu şekilde düzenli olarak ölçülen boy ve kilo oranlanarak bebeğin yaşına göre doğru aralıkta olup olmadığına bakılır.

Bebeklerin boy ve kilolarının oranlanmasına persentil hesaplama denir ve hesaplamalar persentil değerlerine bakılarak karşılaştırılır.

Bu karşılaştırmaya göre bebeğin beslenmesi düzenlenir ve kilosu düşük ise kilo alması sağlanır.

Eğer bebek normalin üzerinde kiloya sahipse sağlıklı beslenip normal kiloya inmesi sağlanır ve ileriki dönemde çocukta obezite ve benzeri hastalıkların görülme riski azaltılmış olur.

Genellikle sağlıklı bir bebek ortalama olarak 3200 gr ağırlığında ve 50 cm boyunda doğar.

Bebeklerin ilk 6 ay ayda 600 ile 1000 gr arası yani ortalama 800 gr, sonraki 6 ayda ise ortalama 500 gr alması normaldir.

Örneğin; 6 aylık bir bebeğin 8 kg ağırlığında ve 65 cm boyunda, 1 yaşında bebeğin 11 kg ağırlığında ve 74 cm boyunda, 3 yaşında bebeğin 14 kg ağırlığında ve 95 cm boyunda olması ortalama değerlerde olduğunu gösterir.

Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini gözlemleyebilmek ve herhangi bir sorun olduğunda gerekli müdahaleyle sorunu ortadan kaldırmak için bu ölçümleri mutlaka yaptırınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.