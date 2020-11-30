  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBC'nin en etkili 100 kadın arasında gösterdiği Rimu: "Arakanlı çocuklar, eğitimden mahrum büyüyor"
Aktüel

BBC'nin en etkili 100 kadın arasında gösterdiği Rimu: "Arakanlı çocuklar, eğitimden mahrum büyüyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:58:16 -
BBC'nin en etkili 100 kadın arasında gösterdiği Rimu: "Arakanlı çocuklar, eğitimden mahrum büyüyor"

DAKKA (AA) - BBC tarafından "2020'de dünya çapında ilham veren ve etkili 100 kadından biri" olarak gösterilen Bangladeşli Rima Sultana Rimu'nun Arakanlı çocukların eğitimden mahrum ve gelecek hayali olmadan büyüdüğünü söyledi.

Myanmar'daki katliamlardan kaçan Arakanlı mültecilerin sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda, eğitimden yoksun kalan Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklara eğitim imkanı sağlama çalışmalarında önemli bir rol oynayan Rimu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rimu, kamplardaki okuma yazma oranının düşüklüğünün "endişe verici" olduğunu vurgulayarak, Arakanlıların çoğunun okuma yazma bilmediğini, çocukların eğitimsiz ve gelecek hayali olmadan büyüdüğünü gözlemlediğini aktardı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik başlattığı eğitim çalışmalarıyla adından söz ettiren Rimu, ülkesine sığınanların eğitim gibi temel insan haklarından yararlanmaları gerektiğini düşündüğünü, çeşitli sınırlamalar ve zorluklar içinde başladığı eğitim mücadelesinde Arakanlı çocukların tamamını eğitmeyi hayal ettiğini vurguladı.

Rimu, Arakanlıların çoğunun imza bile atamadığını ve çocukların asgari eğitim almadan büyütüldüğünü görmenin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Arakan halkının ana vatanlarına döneceğine inandığının altını çizen Rimu, eğitimli bir genç nesille kendi ülkelerine dönmeleri durumunda hayatta kalabileceklerini, aksi takdirde kaderlerinin değişmeyeceğini dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları savunucuları, Rimu’nun Arakan toplumu ve mülteciler arasında eğitimin yayılmasındaki katkılarından ötürü memnuniyetlerini belirtti.

- Kamplarda eğitim imkanı bulunmayan 12-17 yaş aralığında 400 bin çocuk var

BM mülteci ajansı, BMMYK, Uluslararası Göç Örgütü ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince hazırlanan 2019 tarihli ortak bir raporda, 12 yaşın altındaki 540 bin Arakanlı çocuğun yarısının eğitimden tamamen yoksun kaldığını, geri kalanının ise sadece çok sınırlı eğitime erişim imkanın bulunduğuna dikkat çekildi.

Bangladeş ordusunca Eylül 2019'da hazırlanan bir rapora göre, kamplarda eğitim imkanı olmayan 12-17 yaş aralığında 400 bin çocuk bulunuyor.

Bangladeş, ocakta yardım kuruluşları ve STK'lerin kamplardaki öğrenim merkezlerinde, çocuklara ilköğretim düzeyinde eğitim verilmesi için Myanmar müfredatının kullanılmasına izin vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...
Ekonomi

Dikkat çeken iddia: Altın fiyatları için kritik süreç! 2021'de ise...

Bir süredir değer kaybeden altın fiyatları için birçok uzman, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Peki altın fiyatları ne olu..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay