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Bayern Münih'ten tarihe geçen transfer anlaşması!

Bundesliga ekibi Bayern Münih, MLS transfer rekorunu kırarak Vancouver Whitecaps'in 17 yaşındaki futbolcusu Davies'i 22 milyon Dolar'a transfer etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:54
Bayern Münih'ten tarihe geçen transfer anlaşması!

Bayern Münih, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Alphonso Davies'i kadrosuna kattı.

Alman devi, Vancouver Whitecaps'ten kanat oyuncusu Alphonso Davies'in transferini açıklarken transfer için 22 milyon Dolar ödeneceği belirtildi.

18 OLUNCA GİDECEK

MLS transfer rekoru kıran 17 yaşındaki futbolcu, 18 yaşına girdikten sonra Ocak 2019'da Bayern Münih'e katılacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:54
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