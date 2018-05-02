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Bayern Münih'ten Cüneyt Çakır yorumu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, maçın ardından Cüneyt Çakır hakkında konuştu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:33
Bayern Münih'ten Cüneyt Çakır yorumu

Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasına karşın evinde 2-1 mağlup olması sebebiyle elenen Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jupp Heynckes'in açıklamaları;

"Bu seviyede büyük hatalar yapmamalısınız. Biz iki maçta da yaptık"

KÜÇÜK DETAYLAR

"Bence iki maçta da Real Madrid'den daha iyiydik. Ancak futbolda sık sık olduğu gibi yine küçük detaylar sonucu etkiledi"

CÜNEYT ÇAKIR YORUMU

"Pozisyon kesin penaltı ama bunun üzerinde durmayacağım ve sızlanmayacağım. Çok basit pozisyonları harcadık. Bu yüzden hakemden şikayet etmeye gerek yok"

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:33
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