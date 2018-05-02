Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayern Münih, Madrid duvarını aşamadı

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 06:49
Bayern Münih, Madrid duvarını aşamadı

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.

Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

 


Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Real Madrid, ikinci yarıya golle başladı. Bayern Münih'te Corentin Tolisso'nun geri pasına yetişemeyen kaleci Sven Ulreich boşa çıkarak büyük bir hata yaptı. Pozisyonu takip eden Benzema, 46. dakikada meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, aradığı golü 63. dakikada buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topla buluşan James Rodriguez, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Sezon başında Real Madrid'den Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı oyuncu, attığı golün ardından sevinmedi.

Bayern Münih, kalan dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, evinde elde ettiği beraberliğin ardından şampiyonada üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. 

Real Madrid'in rakibi, yarın Roma ile Liverpool arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 06:49
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore liderinden İstiklal Marşı sürprizi
    1. Güney Kore liderinden İstiklal Marşı..
    2. İstiklal Marşı okunduğu anda bir anda...
    3. Erdoğan'dan tarihi zirveye ilk tepki!
    4. ABD vermeyince yerlisini yaptık!
    5. Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz..
    6. Son hamle savaşı güneye kaydıracak
    7. Skandal ortaya çıktı! Esed'le görüştüler
    8. Sözünü tuttu! Kim Jong-un'dan tarihi..
    9. Ermenistan'ı köşeye sıkıştıran çağrı!
    10. AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük..
    11. "AK Parti etrafında kenetlenelim"
    12. Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte..
    13. Mason localarından CHP’ye aday baskısı
    14. Bakanlara talimat: Hızla hayata..
    15. Bayern Münih, Madrid duvarını aşamadı
    16. Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'u..
    17. Burak Yılmaz'ın transfer kriteri..
    18. İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak..
    19. Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama:..
    20. Trabzonspor'dan transfer bombası!..
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!