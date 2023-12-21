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Gündem Bay Kemal’in parası bakın nereye verildi! Genel başkanlık bitti tazminat bitmedi
Gündem

Bay Kemal’in parası bakın nereye verildi! Genel başkanlık bitti tazminat bitmedi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 12:02:00 -
Bay Kemal’in parası bakın nereye verildi! Genel başkanlık bitti tazminat bitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu.

Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı.

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