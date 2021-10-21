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Medya Batuga kimdir? Batuga tarihte var mı? Batuga rolünü kim oynuyor?
Medya

Batuga kimdir? Batuga tarihte var mı? Batuga rolünü kim oynuyor?

Batuga gerçekte yaşadı mı? Destan dizisi kısa bir süre içerisinde ekranlara gelecek. Yayımlanan fragmanla dikkatleri üzerine çeken dizide rol alan oyuncular ve karakterler araştırılmaya başlandı. Peki, Batuga kimdir? Batuga gerçek biri mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:45:00 -
Batuga kimdir? Batuga tarihte var mı? Batuga rolünü kim oynuyor?

ATV kısa süre sonra Destan dizisini izleyiciyle buluşturacak. Dizi fragmanını izleyenler ise Batuga’nın kim olduğunu, gerçekte yaşayıp yaşamadığını merak ediyor. Batuga tarihte yaşamış mı?

Batuga kimdir? Batuga tarihte var mı? Batuga rolünü kim oynuyor?

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Dizideki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

Destan dizi oyuncuları kimler? Destan oyuncu kadrosu

Ebru Şahin - Akkız

Edip Tepeli - Batuga

Selim Bayraktar

Burak Tozkoparan

Deniz Barut - Ece

Ecem Sena Bayır

Burak Berkay Akgül

Esra Kılıç

Edip Tepeli kimdir?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Akkız kimdir? Destan dizisi Akkız tarihte gerçekten yaşamış mı?
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