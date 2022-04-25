Batı'nın medeniyet masalı faşizmle son bulacak

YENİ AKİT ANKARA

İlerleyen süreçte Avrupa'da İslam'ın ve müslümanların kazanacağını söyleyen Gazetesi Yazar Mehmet Göktaş, "Faşizm Batıyı daha önce de yakmıştı ama bu defa iyice tüketecek ve anlattığı masal asla dinleyici bulamayacaktır." dedi.

Göktaş, Doğru haber gazetesindeki yazısında şunları dile getirdi:

Batı, Medeniyet Masalını bugüne kadar iyi sattı ama bugünden sonra bu ticareti sürdürmesi artık o kadar kolay olmayacak.

Faşizm Batıyı daha önce de yakmıştı ama bu defa iyice tüketecek ve anlattığı masal asla dinleyici bulamayacaktır.

Batı dünyasının ırkçılık damarları son dönemlerde kabardıkça kabarmış bulunuyor, faşist partiler birbirleriyle yarışıyor. Aşırı sağcı yabancı düşmanı ırkçılar bütün Avrupa genelinde şu ana kadar almadıkları oyları alıyorlar.

Türkiye gibi batının kuyruğuna takılmayı hüner bilen ülkelerdeki toplumlarda da faşist damarlar kabarmaktan da öte köpürdükçe köpürüyor.

Aslında batı kapitalizmi, liberalizm ve sosyalizm gibi bütün sapkın felsefe, ideoloji ve düşüncelerin doğduğu bataklıktır.

Fakat bu sapkın ideolojilerden hiç birisi faşizm kadar batıyı yakmamıştır.

Daha önceki dönemleri bir tarafa bırakalım, Avrupa’daki bugünkü faşizmin hedefinde doğrudan İslam ve Müslümanlar vardır, mülteciler vardır, Afrika ve doğu kökenliler vardır.

Halbuki Batı daha önceki ideolojileri olan liberalizmi de, sosyalizmi de söz konusu toplumlara satıyordu. Faşizm ise ticaret yaptığı toplumlara saldırıya geçmektir.

Batıda kabaran faşist damar belki ilk etapta başta orada yaşayan Müslümanlara zarar verebilir ama Batının bütün masallarını da tüketir.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa İslam adına asla geri dönülemeyecek bir noktadadır. İslam Avrupa’nın kimliğidir. Bu kimliğin önemli bir bölümünü Avrupa’nın yerlileri oluşturmaktadır.

Temiz aile hayatının kökünü kurutmuş, kendi elleriyle kendi neslinin önünü kesmiş, cinsel kokuşmuşluğu ayyuka çıkmış bir Avrupa, bunlar yetmezmiş gibi tesettüre, edep ve hayaya savaş ilan etmiş, meydanlarda Kur’an yakma yarışına girmiş bir Avrupa bitmiştir.

Kabaran son faşist dalga bu bitişin tuzu biberi olacaktır.

Ve İslam kazanacaktır, Müslümanlar kazanacaktır, hem de Avrupa’da.