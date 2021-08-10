"Batı'da demokrasi tam takır işliyor" diyenler yine çuvalladı
Türkiye'yi dünyaya kötüleyip "Avrupa'da demokrasi var" naraları atan güruh bir kez daha çuvalladı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sözde "Onur Yürüyüşü" adı altında rezilliklerini gösteren LGBTİ'li sapkınlardan bazıları taksilere alınmadı. Yaşanan bu gelişme ülkede tartışmaların fitilini ateşledi.
Sapkınlar taksilere alınmadı
LGBTİ'li sapkınlardan rahatsız olan Amsterdamlı normal taksicilerin yanında Uber sürücüleri de ahlak yoksunlarını araçlarına almadı. Rezil yürüyüşlerde en ön saflarda boy gösteren travesti Slet Lana, da konser dönüşü sürücülerin kendisini görünce araçlarına almadığını söyledi.
Öte yandan online taksi uygulaması Uber, ahlaksız travestiyi taksisine almayan sürücüyle ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.