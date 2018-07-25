Batı ırkçılığın beşiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle Alman faşizmiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil’i Almanya milli takımını bırakmaya kadar götüren süreç, Batı’nın ırkçılığının ve hoşgörüsüzlüğünün yeni bir belgesi oldu. Mesut Özil’in gerçek yüzünü ortaya serdiği Batı’nın ırkçılığına daha önce de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde top koşturan Kongo asıllı Belçikalı Romelu Lukaku, Cezayir asıllı Fransalı Karim Benzema dikkat çekmişti. Aktif futbol kariyerini sonlandırmış olan pekçok ‘göçmen’ dünya yıldızı Avrupa ülkelerinde faşist saldırılara maruz kalmışlardı.

AYNI KAFA AVRUPA’NIN HER YERİNDE

Demokrasi ve medeniyetin beşiği olarak lanse edilen, Türk gençlerine “ulaşılması gereken hedef çıtası” diye sunulan Batı’nın gerçekteki çirkin yüzünü afişe eden Mesut Özil bu konuda ilk değil. Futbol sektöründe ismi öne çıkan Kongo asıllı Belçikalı Romelu Lukaku, 2018 Dünya Kupası öncesi verdiği bir röportajda Avrupa’daki ikiyüzlülüğe değinmişti. Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olan Lukaku, “İşler iyi giderken gazetedeki köşe yazılarını okuyordum ve bana ‘Belçikalı forvet Romelu Lukaku’ olarak hitap ediyorlardı. İşler iyi gitmiyorken, bana Kongo asıllı Belçikalı forvet Romelu Lukaku olarak hitap ediyorlardı” dedi. Irkçı anlayışa sitem eden Lukaku sözlerinin devamında, “Hepimiz Belçikalıyız. Bu ülkeyi havalı yapan da bu, değil mi? Ülkemdeki bazı insanların neden başarısız olmamı beklediklerini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“GOL ATAMAZSAM ARAP OLUYORUM”

Yakın tarihte 23 Afrika ülkesini işgal ederek yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömüren Fransa’nın milli takımında top koşturan Cezayir asıllı Karim Benzema da faşist saldırılara isyan eden oyuncular arasında. Mesut Özil ve Lukaku ile benzer saldırılara maruz kalan Benzema, başarısızlık durumunda Batı’nın nasıl bir ikiyüzlü tavıra büründüğünü gözler önüne sermişti. Benzema, “Gol attığımda Fransız oluyorum, atamazsam Arap” diyerek Avrupa’nın makyajının altında yatan çirkin suratı göz önüne sermişti.

ZENCİLERE KOTA

Fransa’da ayrıca, futbolun yönetim merkezi olan “Ulusal Teknik Müdürlük” (DTN) ile Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol okulları ve futbol formasyon merkezlerinde siyahi kökenli gençlerin sayısını azaltmak için “kota” uygulamasına gidilmesini kararlaştırdı. Siyahilere yüzde 30 kota konulması kararının temelinde Thierry Henry, Nicolas Anelka ve William Gallas gibi “zenci” dünya futbol yıldızlarının Fransa’nın yüzü olarak hafızalarda yer etmesi olarak gösterildi.

REFAHIN ARKASINDAKİ GERÇEK YÜZ

Afrika ve Ortadoğu’da işgal ettikleri ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini çalarak Avrupa’da oluşturulan ekonomik refah, “demokrasinin, özgürlüklerin beşiği” gibi ifadelerle süslense de, Avrupa’nın medeniyetin değil ırkçılığın beşiği olduğu her alanda olduğu gibi futbol sektöründe de bu ve birçok örnekle tarihe geçmiş durumda.

ARAP KÖKENLİ DİYE TERÖRİST İLAN EDİLDİ

Futbolu bırakan Zinedine Zidane, Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Gallas gibi pek çok futbolcu da aktif kariyerleri döneminde Avrupa’da defalarca ırkçı saldırılara maruz kaldı. Cezayir asıllı Fransalı Zidane, İtalya-Fransa milli maçında İtalyan oyuncu Materazzi’nin “pis terörist” şeklindeki sözüne maruz kaldı.