Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası - Letonya'yı yenen İsveç ve Karadağ'ı mağlup eden Büyük Britanya, çeyrek finale çıktı



ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İsveç ve Büyük Britanya, çeyrek finale yükseldi. Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, 2 çeyrek final eleme maçı oynandı. İsveç, Letonya'yı 77-62 yenerek çeyrek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. Büyük Britanya da Karadağ'ı 92-71 mağlup ederek Macaristan ile eşleşti. Yarınki çeyrek final eleme maçlarında Belçika ile Slovenya ve İtalya ile Rusya karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.