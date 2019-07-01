0553 313 94 23

Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası

- Letonya'yı yenen İsveç ve Karadağ'ı mağlup eden Büyük Britanya, çeyrek finale çıktı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:15
Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası


ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda İsveç ve Büyük Britanya, çeyrek finale yükseldi.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, 2 çeyrek final eleme maçı oynandı.

İsveç, Letonya'yı 77-62 yenerek çeyrek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Büyük Britanya da Karadağ'ı 92-71 mağlup ederek Macaristan ile eşleşti.

Yarınki çeyrek final eleme maçlarında Belçika ile Slovenya ve İtalya ile Rusya karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:15
  1. 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Büyük Britanya
  4. İsveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" tamamlandı
    1. "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri"..
    2. Malatyaspor’da Bolu kampı başladı
    3. BM'de YPG/PKK skandalı
    4. Başkent’te sokak ortasında kanlı..
    5. Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar..
    6. İtalya ve Almanya arasında düzensiz..
    7. Tenis: Wimbledon
    8. Amcasıyla barışmak için ortalığı..
    9. Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk..
    10. Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni..
    11. İşte İslam ülkelerinde eşcinsel..
    12. Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: 3..
    13. Botan Çay’ında bulunan araç jandarmayı..
    14. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    15. Polonya’da maden ocağında göçük: 3..
    16. Başakşehir'den sürpriz teklif!
    17. Gençlerbirliği sezonu açtı!
    18. İstifaların ardından DSP'den açıklama
    19. İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi..
    20. Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis..
    21. İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    22. Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’..
    23. UNICEF'ten Yemenli çocuklara sağlık..
    24. Başkentte cinayet
    25. Türk hackerlardan Yunan borsasına..
    26. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel..
    27. "Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon..
    28. BAE ve Ürdün arasındaki ortak askeri..
    29. Samsun’da Denizcilik ve Kabotaj..
    30. Yaya çarpan otomobil olay yerinden..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!