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Başkan yeni transferleri açıkladı

Trabzonspor’un 51. yıl kutlama töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferleri açıkladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:08
Başkan yeni transferleri açıkladı

Ahmet Ağaoğlu, görüşmelerin sürdüğü İranlı Majid Hosseini transferinde mutlu sona ulaştıklarını söylerken Lorient takımının 28 yaşındaki Senegalli stoperi Zargo Toure'yi transfer ettiklerini de sözlerine ekledi.

''PREMIER LİG ŞALTERİ İNDİRİNCE DAHA DA ALACAĞIZ''

Trabzonspor Başkanı, transfer hakkında ''Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Kulübünden çıkış belgelerini aldık. Kısa sürede açıklayacağız transferi. Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor. Bir stoper transferi daha olacak. 1-2 gün sonra başka pozisyonlara da transferlerimiz olabilir. İngiltere'de transfer sezonu kapansın, fazla para isteyenler ortada kalksın, zaman bizim lehimize işliyor. Premier Lig şalteri kapatsın, ondan sonra fiyatlar kendiliğinden yarı yarıya düşecek. Ondan sonra oradan alıp yolumuza devam ederiz.'' sözlerini kullandı.

''OLCAY İÇİN GÜLÜYORUM''

Ahmet Ağaoğlu, Olcay Şahan'ın takımdan ayrılacağı dedikoduları hakkında ise ''Olcay Şahan transfer söylentilerine gülüyorum.'' cevabını verdi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR...

Transfer döneminin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün son durumunu da belirten başkan, ''Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir.'' dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:08
  1. Trabzonspor

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