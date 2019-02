Başkan Öz: “Ak Parti, belediyecilikte tüm ezberleri bozmuştur”

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için tüm teşkilatlarıyla birlikte adeta seferberlik halinde çalışıyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Belediyecilik hizmetleri anlamında da tüm ezberleri bozan tek parti, AK Parti’dir. 2002 yılından beri AK Dava’mıza gönül veren milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte şehrimiz AK Belediyecilikte de adeta zirveye çıkmıştır” dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, seçim startının verildiği andan itibaren başladığı ilçe gezilerini aralıksız sürdürürken, seçim çalışmaları kapsamında teşkilat toplantıları, ev sohbetleri ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştiriyor. AK Parti’nin seçim işleri komisyonları ile de sık sık bir araya gelen ve durum değerlendirmesi yapan Mehmet Emin Öz, gençlerle buluşmayı ihmal etmediği gibi, AK Parti’li belediye başkan adaylarını da yalnız bırakmıyor. Bulunduğu her ortamda yerel yönetimlerin ve özellikle de belediyeciliğin ihtisas gerektiren bir alan olduğuna dikkat çeken Mehmet Emin Öz, “AK Parti, belediyecilikte de müseccel bir markadır. AK Parti, Türkiye’de belediyeciliği yeniden tanımlanış ve yerel yönetimler alanında bilindik tüm ezberleri bozmuştur” vurgusunu yapıyor.

“BİZ LAF ÜRETMEDİK, HİZMET ÜRETTİK”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün Tortum ilçesinde yürüttüğü seçim çalışması, AK belediyeciliğin farkını bir kez daha ortaya koydu. Tortum’da parti teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Mehmet Emin Öz, gördüğü büyük ilgiyi “AK teveccüh” olarak yorumladı. 2002 yılından bu yana iktidarda olan AK Parti’nin Türk siyasetine damgasını vurduğunu ve millete efendilik değil, tam tersine hizmetkârlık ettiğini dile getiren İl Başkanı Öz, “AK Parti’mizin yerel yönetim vizyonunu da işte bu anlayış oluşturdu. Bugün Tortum’da, Pasinler’de, Horasan’da, Hınıs’ta, Karaçoban’da, kısacası Erzurum’un dört bir yanında AK Parti’ye büyük bir teveccüh gösteriliyorsa, bilinmelidir ki bu milletimize verdiğimiz kıymetin ve değerin bir sonucudur. Biz laf üretmedik, hizmet ürettik; ilçelerimizi ve şehirlerimizi birbirleriyle yarışabilir niteliklere kavuşturduk” diye konuştu.

TORTUM’DA AK BELEDİYECİLİK VURGUSU

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Tortum Belediye Başkan Adayı Ömer Hancı ile birlikte Tortum’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verilmesi gerektiğini de anlattı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemin yerel yönetimler tarihine geçtiğinin altını çizen İl Başkanı Öz, “Liderimiz, belediyeciliği en ince ayrıntısına kadar bilen ve bu yönüyle yerel yönetimlerin önünde yepyeni ufuklar açmıştır. Bu sayededir ki; belediyeciliğin kitabı AK Parti sayesinde yeniden yazılmış, insanımız daha önce hiç görmedikleri hizmet ve yatırımlarla yine AK Partili belediyeler sayesinde tanışmıştır. Bu sürecin devam etmesi şarttır, elzemdir. Kaldı ki, AK Parti’nin ve AK Partili belediyelerin yaptıkları, yapacaklarının zaten teminatı durumundadır” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER BİZİM ENERJİ KAYNAĞIMIZDIR”

Seçim çalışmaları kapsamında Tortum dışında Erzurum’un diğer ilçelerini de karış karış gezen İl Başkanı Mehmet Emin Öz, gençlere özel vakit ayırdığı gibi, seçmenlerle ev toplantıları da gerçekleştiriyor. Gençlerin, yakın tarihin hiçbir döneminde görmedikleri ilgi ve alakayı AK Parti sayesinde gördüklerini hatırlatan İl Başkanı Öz, “Çünkü biz biliyoruz ki; geleceğimizi gençler inşa edecek. Genç demek enerji demek, güç demek, dinamizm demek Bu yüzden AK Parti’nin siyaset anlayışında gençlerimizin yeri çok ayrı ve dahası çok önemlidir” dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bir araya geldiği gençlere sürekli okuyup araştırmaları ve geçmişle bugünü kesinlikle mukayese etmeleri çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi.

“AK PARTİ’NİN FARKI ORTAYA ÇIKIYOR”

Öte yandan seçim çalışmalarıyla ilgili olarak kısa bir değerlendirme de yapan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Seçimlerin yapılacağı güne kadar durmak bilmeden çalışacak, Erzurum’u ilçelerine, mahalle ve sokaklarına varıncaya kadar karış karış gezeceğiz. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz ilgiden ziyadesiyle memnunuz; insanımız geçmişle bugün arasında o kadar net bir değerlendirme yapıyor ki; AK Parti’nin farkı ortaya zaten kendiliğinden çıkıyor. Biz buna rağmen çaldığımız her kapıya, sıktığımız her elin sahibine, evlerine konuk olduğumuz hane sahiplerine ve vatandaşlarımıza AK Parti’nin yerel yönetim vizyonunu anlatıyoruz, Erzurum’un dört bir yanında hayata geçirilen proje ve yatırımları sıralıyoruz. En önemlisi de, hemşehrilerimizin ‘Yola devam’ kararında birleştiklerini görüyor, daha bir heyecanlanıyor ve çalışmalarımızı büyük bir aşkla yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz” kaydını düştü.