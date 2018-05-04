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Başkan Mustafa Cengiz "devam" dedi

Süper Lig'de son 3 haftaya lider giren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:11
Başkan Mustafa Cengiz "devam" dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

Listesinde değişikliklere giden Mustafa Cengiz'in yeni yönetim aday listesi şöyle:  

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:11
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