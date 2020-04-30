Başkan Kazım Kurt’tan vatandaşlara önemli çağrı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi ve kendi adının kullanılarak vatandaşlardan bağış ve yardım isteyen kötü niyetli kişilerle ilgili açıklama yaptı.

Odunpazarı Belediyesi’nin ev ve iş yeri gezerek ya da telefonla arayarak kimseden bağış ve yardım talebinde bulunmadığını kaydeden Başkan Kurt, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi. Başkan Kurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Hemşehrilerim; Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde Odunpazarı Belediyesi ve şahsımın adını kullanarak yardım toplamaya çalışanlar türedi. Bu tür bir çalışmamız yoktur. Odunpazarı Belediyesi hiçbir biçimde ev ve işyeri gezerek yardım ve bağış toplamamaktadır. Tüm hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmasını, kendilerini dolandırmak isteyen bu tür kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmasını diliyorum.

Biz, kendi bünyemizde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sıcak yemek ve kuru erzak dağıtımı konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Yoksa hiçbir kişi veya kurumu arayarak Odunpazarı Belediyesi’ne bağış yapmalarını talep etmiyoruz. Buna hemşehrilerimizin de dikkat etmesini, kendilerini dolandırmak isteyen kötü niyetli kişilere kanmamasını diliyorum.”