Başkan Erdoğan’ın ilan ettiği program için çağrıya çıkılıyor! Tersine beyin göçünü hızlandıracak adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mimar ve Mühendisler Grubu’nca düzenlenen 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de katma değerli üretim ve teknoloji odaklı bir yapısal dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Stratejik değer taşıyan projelere katkı

Bu dönüşümün; sürdürülebilir büyüme, yüksek istihdam, güçlü ödemeler dengesi ve düşük enflasyon hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Varank, beşeri sermaye olmaksızın sadece hibe ve desteklerle yapısal dönüşümü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtti. Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Doktora eğitimi veren kurumlarla, Ar-Ge ve yenilikçilik alanında çalışan firmaların ortak projelerine destek veriyoruz. Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı ile ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için alanlarında uzman, nitelikli araştırmacıların ülkemize gelmesini teşvik ediyoruz. Tersine beyin göçünü sağlamak adına Uluslararası Lider Araştırmacılar destek programını tasarladık. Bu programı daha önce Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. İnşallah, biz şu anda altını dolduruyoruz, yakında çağrıya çıkılacak. Bu program, araştırmacılara sağlanan imkanlar açısından dünyada yeni ve öncü olma özelliği taşıyor. Ülkemize gelen lider araştırmacılar, kendi Ar-Ge ekiplerini kurabileceklerdir. Ayrıca, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için akademi ve sanayide ihtiyaç duyulan bilgi, yurt dışından ülkemize transfer edilecektir.”

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Belgesi’ne sahip firmalar; vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası gibi imkanlardan faydalanıyorlar.

“Geleneksel üretim dijitale doğru kayıyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Uluslararası Standartlara Yön Ver” konulu Standardizasyon Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel pazarda daha güçlü olmak için standardizasyon kuruluşlarında aktif bir biçimde yer alması gerektiğini belirtti.

10 binlerce katılın çağrısı

Varank, “Standart hazırlama süreçlerine iş dünyamız, binlerce hatta on binlerce temsilciyle katılmalıdır” dedi. Varank, Teknolojik değişim ve dönüşümün çok hızlı bir biçimde hayata dahil olduğuna işaret eden Varank, geleneksel üretim modellerinin dijitale doğru kaymaya başladığını ifade etti.

Daha çok temsil etmeliyiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise “Dünyaya daha çok mal satmak istiyorsak mutlaka komitelerde çalışmalarda bulunmak zorundayız. İşte bu yüzden Türk sanayisini buralarda daha çok temsil etmeliyiz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, gelecek süreçte özel sektör çalışanlarına TOBB veTürk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak standardizasyon eğitimi vereceklerini, özel sektörün komitelere katılımını artırmak için TSE’den destek beklediklerini söyledi.

TSE uluslararası anahtar

TSE Başkanı Adem Şahin de TSE’nin, ülke sanayicisinin daha az maliyetle yüksek kalitede üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlamasının anahtarı durumunda olduğunu bildirdi.

Katma değerli ürünün ilk şartı “Ar-Ge”

Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelerin sistemli ve sürdürülebilir Ar-Ge çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıktığını belirterek, “Burada yatırım ve büyük bir sabır gerekiyor. Yüksek katma değerli ürün ortaya koymanın ilk şartı da Ar-Ge’den geçiyor” dedi.

Aziz Sancar olmak sizin elinizde

Konuşmasını genç mimar ve mühendislere seslenerek tamamlayan Dönmez, “Sizler, bugün ve ileride yapacaklarınızla daha müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmak için çalışan Nuri Demirağ ve Aziz Sancar’lar gibi de hatırlanabilirsiniz. Ya da faydalı her projeye karşı çıkan bazı mimar ve mühendisler gibi de hatırlanabilirsiniz. Seçim sizin elinizde” dedi. Bakan Dönmez, sergi alanındaki stantları gezerek projeler ve yerli elektrikli otomobil hakkında bilgi aldı.