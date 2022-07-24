Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Başkan Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.