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Aktüel Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Başkan Erdoğan, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 17:52:00 -
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıl sonra fethin sembolü, Fatih'in vasiyeti ve emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni aslına rücu ettirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına da yer verdi.

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