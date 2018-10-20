Başkan Erdoğan açıkladı: Sırada Şişe Cam var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Moldova ziyaretinden dönüşünde kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek “Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var” dedi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

İŞ BANKASI HİSSELERİ



Ben görevimi yaptım. Nedir benim görevim? Bu işi arkadaşlarıma söyledim. “Çalışmanızı yapın, Parlamento’ya taşıyalım” dedim. Şu anda başta Adalet Bakanım olmak üzere birçok hukukçu arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. CHP direnebilir. Bir defa neye direniyorsun? Senin malın, mülkünse niye direneceksin? Yani, bunlar da kendilerinin malı mülkü olmadığına inanıyorlar, onun için şimdi direnmenin yollarını arıyorlar. Tabi, bizim buradaki yapacağımız iş, bu milletin hakkını alıp sahibine teslim etmek. Bu milletin hakkı olan bir şeyin gideceği yer neresidir? Hazine... Yani, biz burada kalkıp da AK Parti’ye gelsin diye bir gayretimiz var mı? Yok... “Bu milletindir ve Hazine’nindir” diyoruz. Ha bunun dışında burada bir de olsa olsa, hukukçu değilim ama bunu söyleyen arkadaşlarım da var. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu zikrediliyor deniyor yasal düzenlemede. İşte 1933’te yapılmış bir yasal düzenleme var. Daha sonra 1966’da yapılmış...

Kaç yılında idi Ömer (Çelik) Bey?

ÖMER ÇELİK: 1933, sonra 1938’de, 1966’da CHP ilk defa TDK’ya ve Türk Tarih Kurumu’na ödeme yapmıyor. Vasiyete uymuyor. 1973, 1977, 1978 ve 1979... Dört kere daha ödemiyor CHP. her seferinde mahkeme kararıyla zorla alınıyor. Bizim dönemimizde de 2004 yılında aynı şey oluyor, 1 trilyon lirasını CHP’den alıp TDK ve Tarih Kurumu’na veriyoruz. Dolayısıyla vasiyete uyulmamıştır. Sürekli mahkemelik olmuştur konu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞI



Şimdi tablo bu. Bu tablo karşısında adımımızı atıyoruz, atacağız. Takipçisi de olacağız. Ama burada bir defa CHP’nin bununla yakından uzaktan en ufak bir bağı olamaz. Niye? Bir defa siyasi partilerin ticari faaliyeti anayasal bir hüküm olarak yasaktır. Aslında olay sadece bundan ibaret de değil. Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’daki İş Bankası iştiraklerinden de aynı şekilde Hazine’ye payın gelmesi gereken pay var. Bunların üzerinde çalışacağız. Biz partimize yönelik bir hak arayışı içinde değiliz. Millete ait olan bir hakkı arıyoruz. Milletin şu andaki yeri de Hazine’dir. Her şeyi de yine hukuk içinde, yasal olarak yapacağız. Buradan Hazinemizin, milletimizin hakkını inşallah kurtarma gayreti içinde olacağız.

HİSSELERİN VARLIK FONU’NA DEVRİ



Varlık Fonu’na niye devredilsin? Yok öyle bir şey. Kaldı ki Varlık Fonu da olsa, Varlık Fonu kimin? Bizim mi? Devletin. Böyle çok cüce, fikir fukarası yaklaşım tarzı olmaz.