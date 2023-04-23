Başını yastığa koyduğu gibi yatanların sırrı bakın neymiş: Bilinç altını nasıl harekete geçirdi! İşte ayrıntısı

“4-7-8 Soluk” diye bir tekniği sizlere...

Bu teknik hatasız bir biçimde çalışıyor ve umarız sizlerin de acilen uykuya dalmanıza yardımcı olur!

Bu nefes alma biçiminin beyinde kalp atışlarını düşüren ve insanların anında uykuya dalmalarını sağlayan kimyevi bir etkisi vardır.

İlk denemede işe yarayacaktır

Bu teknik Asya’da asırlar süresince uygulandı, ancak Batı’da hiç popüler olmadı. Bununla beraber, bu yöntemin en büyük korunucularından biri Harvard tarafından eğitilmiş analist Dr. Andrew Weil’dir.

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Metod üzerine yaptığı araştırmada , Dr. Weil, stresli ve / veya gergin insanların hiç nefes almadıklarını belirtiyor. gerçekten de, oldukça az nefes alıyorlar ve bazen farkında olmadan nefesleri bile kesiliyor.

Gelelim Muhteşem Tekniğin Uygulanmasına

Gerçektende oldukça kolay.

Önce nefesinizi tamamen boşaltın, Dört saniye boyunca suskunca burnunuzdan nefes alın, nefesinizi yedi saniye tutun sonra ağzından sekiz saniye sayarak nefesinizi verin. Hepsi bu kadar. Ardından, üç defa daha yineleyin.

Dört saniye teneffüs edilmesi beyninizi daha fazla oksijen almaya güçler. Nefesini yedi saniye süresince tutmak, oksijenin vücuda girmesini sağlar ve kan akışını etkiler. Sekiz saniye süresince teneffüs edilmesi akciğerlerden karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar.

Bu teknik kalp atış hızınızı etkili bir biçimde düşürür ve kan dolaşımınızdaki oksijeni artırır. yatıştırıcı etkisinin bir parçası olan, kendinizi azıcık daha hareketli zannedebilirsiniz.

Andrew Weil’e göre, insanlar bu tekniği günde iki defa uygulamalıdır.

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