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Basın toplantısı krizi! Güneş çok sinirlendi

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş ve Tolga Zengin basın toplantısı düzenleyecekken ilginç bir olay yaşandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:44
Basın toplantısı krizi! Güneş çok sinirlendi

Şenol Güneşin basın toplantısı öncesi küçük bir kriz çıktı. Şenol Güneş ve Tolga Zengin basın toplantısına başlamak üzereyken Torshavn tarafı iki hoca ve iki kaptanın beraber toplantı yapmasını teklif etti. Güneş, 'İlk defa böyle bir şey görüyorum, kurallar ayrı ayrı basın toplantısı yapılmasını söylüyor. beraber basın toplantısı yapsaydık antrenmanı kaçırırdım' diyerek teklifi reddetti. Yaşanan bu olay sonrasında iki takım hocası beraber fotoğraf çektirdiler.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:44
  1. uefa
  2. şenol güneş
  3. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme

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