Başıboş köpek tehlikesine uygulamalı çözüm!

Başıboş Köpek Sorunu Platformu Sözcüsü Avukat Devrim Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri’de 2019 yılının ocak ayında lise öğrencisi Mehmet Özer'in 25 başıboş köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine platformun kurulduğunu ifade etti.

Şu anda sokaklarda sahipsiz köpeklerden kaynaklanan bir tehdit bulunduğunu, köpek saldırısına maruz kalıp yaralanan hatta hayatını kaybedenler olduğunu anlatan Koçak, buna çözüm bulmak amacıyla platformun çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Türkiye'deki sahipsiz ve başıboş köpeklerle ilgili her kurumun farklı bir sayı verdiğini, net bir istatistiki bilginin olmadığını savunan Koçak, resmi kurumlar tarafından en son Ankara'da 90 bin, İstanbul'da 128 bin 900, İzmir'de de 450 bin sahipsiz köpek olduğunun açıklandığını aktardı.

Platform olarak Türkiye genelinde 10 milyon sahipsiz köpek olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Koçak, sokaktaki köpeklerin önce sahiplenilmiş sonradan sokağa bırakılmış cinsler olmadığını söyledi.

Avukat Koçak, sokakta daha çok av, bekçi ve çiftlik köpeği gibi iri, güçlü, çeteleşmeye ve sürü halinde dolaşmaya yatkın türler olduğuna dikkati çekti.

Sokaklardaki çeteleşmelere karşı insanların korunması amacıyla internet sitesi geliştirdiklerine değinen Koçak, platformdaki bir gönüllünün, 2021 yılının temmuz ayında, Google Haritalar'a bilgiler girerek köpek çetesi ve saldırısı olan yerleri işaretlediğini fakat o dönem bu çalışmasının üzerinde çok duramadığını anlattı.

Antalya'da 5 Mart'ta yaşanan olay sonucu sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın vefatından sonra gönüllünün bunu "Havrita" isimli internet sitesi haline dönüştürdüğünü anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Havrita, bir web uygulamasıdır. Bu bir başıboş köpek haritası. Bu uygulama kullanıcı dostu bir uygulama. Webde girdiğiniz zaman 'Havrita' adıyla üye olmanıza gerek yok. Köpek sürüsünü gördünüz. Fotoğrafını çekiyorsunuz, konumunuzu belirliyorsunuz, oraya atıyorsunuz. Saldırıya uğradıysanız, 'Şurada saldırıya uğradık.' Bir fotoğraf yüklüyorsunuz, konum... Böylece harita giren kullanıcılara nerede köpek sürüsü olduğunu, nerede saldırı olduğunu bunu emoji gibi şeylerle gösteriyor. Burada bir köpek saldırısı, burada bir köpek sürüsü var gibi..."

Havrita'nın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulan uygulama olduğunu vurgulayan Koçak, "Havrita yer sağlayıcı olarak o haritayı sunuyor, kullanıcı oraya giriyor, bu bilgileri yüklüyor. Biz bunu, 11 Mayıs'ta gönüllü arkadaşımızın bize katkılarıyla uygulamaya sunduk. Bunu daha sonra 'Android' ve 'İOS' için de uygulamaya olarak yapacağız. Uygulama yüklenip kullanılabilecek." dedi.

Siteye en çok giriş yapılan iller

Uygulamaya ilginin yüksek olduğunu, internet sitesine en çok İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'den giriş yapıldığını kaydeden Koçak, bunun yanı sıra Kocaeli, Adana, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Konya'dan da siteye girenler olduğunu dile getirdi.

Uygulama ile Türkiye'de köpek sürülerinin nerede olduğunun tespit edildiğini ve bir istatistiğinin tutulduğunu anlatan Koçak, bu noktada belediyelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Koçak, bir yerde köpek sürüsü gören veya sahipsiz köpek saldırısına uğrayan kişilerin "Havrita.com" adresine gerekli bilgileri girmesini isteyerek, bu şekilde o yoldan geçecek olanların da buna daha dikkat edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır." sözünü anımsatan Koçak, belediyelerin, valiliklerin ve ilgili bakanlığın bu konuda da çalışmalar yapması gerektiğini sözlerine ekledi.