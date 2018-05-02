Başakşehir'in yıldız futbolcusuna İngiltere'den dev talip!

Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluğa oynayan Eljero Elia, sürpriz bir taliple karşı karşıya.

Bu sezon Championship’te başarılı olan ve Premier Lig’e dönme hazırlığındaki Wolverhampton, transfer çalışmalarını Türkiye’den başlatıyor.

1.5 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

İngiliz kulübü, Başakşehir’de Elia’yı transfer etmek için resmen harekete geçti. DailyMail Gazetesi’nde yer alan haberde, Wolves’un 1.5 milyon poundu gözden çıkardığı belirtildi.

Daha önce Premier Lig’de Southampton’da oynayan Elia’nın da Ada’ya dönmeye sıcak bakabileceği iddia edildi.

Wolverhampton, Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca ile de ilgileniyor.

Kaynak:Skorer