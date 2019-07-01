Başakşehir'den sürpriz teklif! Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, Mısırlı oyuncu Ahmed El Sheikh için sürpriz bir teklifte bulundu.

Serkan Aşkın yeniakit.com.tr Medipol Başakşehir, transfer atağında sürpriz bir hamle yaptı. Ligi ikinci sırada bitiren ve önümüzdeki sezon da iddialı olmak isteyen Başakşehir, Mısır'ın Ahly takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat ve forvet arkası oyuncusu Ahmed El Sheikh için resmi bir teklifte bulundu. 2020'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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