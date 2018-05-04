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Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!

Şampiyonluk yarışının önemli ekibi Medipol Başakşehir, kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:21
Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!

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BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Mattias, J. Boye, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Hakan, Emre, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:21
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