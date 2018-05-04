Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başakşehir'de beklenmedik olay

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mossoro, Sivasspor maçında 37 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:18
Başakşehir'de beklenmedik olay

Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerde beklenmedik olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, müsabakada 1 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla takımını yalnız bıraktı. Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet’e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga’ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:18
  1. Sivas
  2. İstanbul Başakşehir Haberleri
  3. İstanbul Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu
    1. Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı..
    2. Başakşehirli yıldız konuştu: Bu iş..
    3. Payitaht Abdülhamid'de geceye damga..
    4. 50 milyon seçmenin bilgisini..
    5. Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e..
    6. Muharrem İnce hala Twitter hesabını..
    7. Başakşehir'e darbe vuran Sivasspor'dan..
    8. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    9. Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk..
    10. 'İnsanlığı Türk genci kurtaracak'
    11. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    12. Esenler'de sokak ortasında cinayet
    13. Türkiye'nin ikinci çocuk sokağı açılıyor
    14. Elazığspor ve İstanbulspor puanları..
    15. 1. Lig'de çılgın maç! 100 gol yiyerek..
    16. İşte Beşiktaş'ın savunması! 'Gelecek..
    17. Piknik alanında çıkan yangın maddi..
    18. Fransa'da sular durulmuyor
    19. Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci..
    20. Arda Turan çılgına döndü!
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Milleti sömürenlere milletten tokat: Eski Türkiye yok
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."