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Aktüel Bartın'da palamuda erken veda eden balıkçıların umudu hamside
Aktüel

Bartın'da palamuda erken veda eden balıkçıların umudu hamside

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:12:12 -
Bartın'da palamuda erken veda eden balıkçıların umudu hamside

BARTIN (AA) - Bartın'da palamuda erken veda eden balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı.

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı balıkçı barınağından denize açılan balıkçılar, avladıkları hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkçıların, gece limana yanaşan teknedeki balıkları kasalara doldurma işlemi sabaha kadar devam etti.

Balıkçı Ahmet Uzunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, palamut sezonunun bu yıl beklediklerinden kısa sürdüğünü belirterek umutlarının hamside olduğunu söyledi.

Hamsi avına başladıklarını ifade eden Uzunay, "Hamsi şu an Allah'a şükür iyi görünüyor. İyi gitmesini de bekliyoruz. İyi bir balığa da denk geldik. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Şaban Uzunay ise palamut sezonunu tamamladıklarını ve hamsi avına başladıklarını belirterek ilk avlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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