0553 313 94 23

Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, anlaşmaya vardığı Barcelona'lı yıldız Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53
Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da

Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 

Sivasspor'un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos İstanbul'a geldi.

Ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız futbolcu kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi. 

Douglas kariyerinde Barcelona'nın yanı sıra Benfica, Sporting Gijon, Sao Paulo ve Goias ekiplerinde forma giydi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:53
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. transfer Douglas
  4. sivasspor
  5. Mecnun Otyakmaz
  6. Barcelona

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!