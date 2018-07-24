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Barcelona'dan yılın çalımı! Resmen transfer oldu

İspanyolların dünya devi Barcelona, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile anlaşma noktasına gelen Malcom'u 42 milyon euro bedelle kadrosuna dahil etti.

24 Temmuz 2018 Salı 20:23
Barcelona'dan yılın çalımı! Resmen transfer oldu

Barcelona, Bordeaux'tan Malcom'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Malcom için Bordeaux'a 41+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Malcom'un Barça'ya 5 yıllık imza atacağı ve transferin salı günü Camp Nou'da basına tanıtılacağı belirtildi.

FRANSA LİGİNDE 84 MAÇTA 20 GOL ATTI

Malcom'un imzanın ardından kulübün ABD Turu'na katılacağı ifade edildi.

Ligue 1'de oynadığı 84 maçta 20 gol 13 asist yapan 21 yaşındaki sağ açık için Bordeaux, 23 Temmuz günü Roma ile 36 milyon Euro karşılığı anlaştıklarını açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 20:23
  1. Barcelona
  2. Bordeaux
  3. Malcom
  4. Camp Nou

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