Barcelona'dan Süper Lig'e! Resmen anlaştı...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya varılan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos, bugün İstanbul'a geldi.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen 27 yaşındaki futbolcu, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından 20 numaralı forma ile poz verdi.