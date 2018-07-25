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Barcelona'dan Süper Lig'e! Resmen anlaştı...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:04
Barcelona'dan Süper Lig'e! Resmen anlaştı...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya varılan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos, bugün İstanbul'a geldi.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisine geçen 27 yaşındaki futbolcu, kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından 20 numaralı forma ile poz verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:04
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