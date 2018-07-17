Barcelona, Kante için kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Barcelona, Dünya Kupasındaki performansıyla göz dolduran Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi transfer listesine aldı.

Iniesta ve Paulinho'nun takımdan ayrılmasıyla orta saha arayışlarına giren Barcelona, Chelsea'de forma giyen Kante'ye kancayı taktı.

TEKLİF 60 MİLYON EURO

İspanyol devi Fransız futbolcu için İngiliz ekibi Chelsea'ye 60 milyon euro teklif etti. Chelsea'nin önümüzdeki günlerde bu teklife yanıt vermesi bekleniyor.

KANTE, FİNAL SONRASI KUPAYI İSTEMEYE UTANDI

4 yıl öncesine kadar Fransa 2. Liginde forma giyen Kante'nin son yıllardaki performansı herkes tarafından alkışlanıyor. Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kante, daha sonra Chelsea'ye gitmiş ve Premier Ligde yılın futbolcusu seçilmişti. Daha sonra Dünya Kupasında Fransa formasıyla boy gösteren futbolcu, kupa töreninden sonra arkadaşlarından utanmış ve kupayı isteyemediği için uzun süre kupayla fotoğraf çektirememişti.