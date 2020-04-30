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Aktüel

Barakada kumar oynayan 6 kişiye, 26 bin 250 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:24:47 -
Barakada kumar oynayan 6 kişiye, 26 bin 250 lira ceza yazıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip bir barakada kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, 26 bin 250 lira ceza kesildi.

Çobanisa Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında B.Ş.B.'ye (26) ait barakada kumar oynandığını belirledi.

Barakaya operasyon düzenleyen ekipler, B.Ş.B. ile 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el kondu.

Operasyonda yakalanan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için 26 bin 250 lira ceza verildi.

Gözaltına alınan B.Ş.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etme suçundan adli işlem de başlatıldı.


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