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Aktüel Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
Aktüel

Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:49:00 -
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki vatandaşlar, serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren çocuklardan birinin suda boğulduğunu, diğerlerinin kaçtığını uzaktan fark ederek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 8 yaşlarındaki çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı.

Cumhuriyet savcılığınca olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz çocuğun cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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