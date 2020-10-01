  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:47:24 -
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 626 milyon lira artarak 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar 626 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 517 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 710 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 427 milyar 721 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Eylül ile biten haftada 2 milyar 458 milyon lira yükselerek 662 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 129 milyon lirası konut, 10 milyar 491 milyon lirası taşıt ve 375 milyar 318 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 797 milyon lira artarak 580 milyar 247 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,8 yükselerek 131 milyar 567 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 769 milyon lirası taksitli, 71 milyar 797 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 26 milyon lira azalarak 150 milyar 649 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 227 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 812 milyon lira artarak 737 milyar 717 milyon lira oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı
Gündem

Rusya-Ermenistan ile yaptığı askeri anlaşmayı uygulayacak mı? Mete Yarar açıkladı

Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan'ın Rusya ile yapmış olduğu askeri..
FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'
Gündem

FETÖ'den TSK'ya 'bal tuzağı'

TSK'ya sızan rütbeli FETÖ'cülere yönelik soruşturma çerçevesinde dava açılan 8 sanık hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ'cü olmayan subay v..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay