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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğinde güncellemeye gitti.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:10
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yönetmelik değişikliği

BDDK'nın Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, katılım bankalarınca kullandırılan fonlara ilişkin hükümlerin yer aldığı bölümde bulunan maddelerden biri yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikten çıkarılan madde şöyle:

"Katılım bankaları, mevduat ve katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve zaman aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükmü uyarınca düzenlenecek katılma hesabı sözleşmeleri ile tevsik edilmesi kaydıyla, katılma hesaplarına dağıtılacak kar tutarlarının yüzde 5'ine kadar olan kısmını, katılma hesapları kaynaklı kredilere ilişkin terkin edilen alacaklardan yapılan tahsilatlar ile özel karşılıklar ve genel karşılıkların katılım payı iptallerini özel ve genel karşılıklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu priminin katılma hesapları payına düşen kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere rezerv olarak ayırabilirler."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:10
  1. BDDK
  2. Resmi Gazete
  3. BANKACILIK

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