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Ballı kazık

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıdan kilogramı 11 liraya alınan balın marketlerde 45 liraya satıldığını belirtti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
Ballı kazık

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıdan kilogramı 11 liraya alınan balın marketlerde 45 liraya satıldığını belirterek, “11 liraya alınan bal, 45 liraya satılamaz” dedi.

Bal rekoltesi düştü

Şahin, ilkbahardaki yağışlar dolayısıyla “bal çok olacak” düşüncesiyle sevindiklerini, yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ters etki yaptığını söyledi. İç ve doğu bölgelerdeki yağışlarla esen samyelinin bütün çiçekleri kuruttuğunu anlatan Şahin, bu nedenle söz konusu bölgede bal rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 70’lere varan bir düşüş olduğunu dile getirdi. Geçen yılki çam balı üretimiyle bu seneki üretim arasında fazla bir fark yaşanmadığına değinen Şahin, şu anda çam balı üretiminde bir sıkıntı olmadığını, çiçek balı üretimindeki düşüşü de çam balıyla kapattıklarını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
  1. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin
  2. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
  3. bal
  4. İç Anadolu
  5. Doğu Anadolu
  6. Bal rekoltesi
  7. çam balı
  8. çiçek balı

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